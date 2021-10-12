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Открытие выставки «Осенний вернисаж»

Открытие выставки «Осенний вернисаж»

9 октября 2021 года в городском Дворце культуры состоялось открытие выставки «Осенний вернисаж».В рамках Международного Дня художника город Красноперекопск посетили художники из города Армянска, которые представили более семидесяти своих работ.

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