9 октября 2021 года в городском Дворце культуры состоялось открытие выставки «Осенний вернисаж».В рамках Международного Дня художника город Красноперекопск посетили художники из города Армянска, которые представили более семидесяти своих работ.
9 октября 2021 года в городском Дворце культуры состоялось открытие выставки «Осенний вернисаж».В рамках Международного Дня художника город Красноперекопск посетили художники из города Армянска, которые представили более семидесяти своих работ.
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