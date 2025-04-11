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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: inZOI — прощайте, симы. Предварительный обзор

Новая статья: inZOI — прощайте, симы. Предварительный обзор

Новая статья: inZOI — прощайте, симы. Предварительный обзорinZOI привлекла внимание задолго до релиза в раннем доступе — игра сулила большой, детальный, красивый и увлекательный симулятор жизни, который пошатнёт жанровую монополию The Sims 4.

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