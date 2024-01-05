Шубный интерес: россияне переходят с натуральных на искусственные изделия

Россияне стали переходить с шуб из натурального меха на искусственные. Как показывают данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в конце 2023-го продажи изделий из экоматериалов выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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