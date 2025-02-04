Стало известно, сколько зарабатывают таксисты в Казани

В Казани средний доход таксистов составляет 85 тысяч рублей, согласно данным Минтранса РТ. В реестре перевозчиков зарегистрировано более 1 тысячи юридических лиц и почти 15 тысяч автомобилей, сообщает ТНВ.
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