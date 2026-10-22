Итоги переговоров для рынка энергоресурсов 20 октября стало днём качелей для нефтяных трейдеров. Утром котировки летели вверх на страхах вокруг Ормузского пролива, а к вечеру растеряли почти весь рост — после того как Кремль подтвердил согласие Владимира Путина на возобновление переговоров с Украиной при посредничестве США.
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