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Киркоров придумал, как «порешать» вопрос неприятностей после «Голой вечеринки»

Киркоров придумал, как «порешать» вопрос неприятностей после «Голой вечеринки»

Киркоров придумал, как «порешать» вопрос неприятностей после «Голой вечеринки» Татьяна СергееваФилипп Киркоров, народный артист России и одна из самых ярких личностей шоу-бизнеса, вновь стал объектом внимания общественности, но на этот раз не в связи с его творчеством, а благодаря благородному решению.

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Комментарии
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Светлана Рейнбах
Ах как быстро стали хамелеонами после гнева народа! Вы как были иудами так и остались. И только сейчас стали заниматься показухой, &quot;помощники&quot; , трусливые тв....!
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19 час.

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