Киркоров придумал, как «порешать» вопрос неприятностей после «Голой вечеринки» Татьяна СергееваФилипп Киркоров, народный артист России и одна из самых ярких личностей шоу-бизнеса, вновь стал объектом внимания общественности, но на этот раз не в связи с его творчеством, а благодаря благородному решению.