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Иран заявил о возможности открытия новых фронтов из-за действий Израиля

Иран заявил о возможности открытия новых фронтов из-за действий Израиля

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан во время поездки по странам Ближнего Востока для координации позиции по палестинскому вопросу в ночь на пятницу,13 октября, в Бейруте заявил, что открытие.

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