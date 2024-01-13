Глава СЖР Соловьев заявил о разделении журналистики в РФ на два лагеря

РИА Новости/Алексей Куденко На сегодняшний день в российской журналистике есть четкое разделение на тех, кто уехал за границу и работает на врага, и тех, кто остался и работает на благо страны и для победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии