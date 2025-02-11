Китайское телевидение показало «Подземную Великую Китайскую стену» - сеть туннелей протяженностью, предположительно, 5000 км для защиты МБР, позволяющая перемещать ракеты и их подземное хранение.
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Китайское телевидение показало «Подземную Великую Китайскую стену» - сеть туннелей протяженностью, предположительно, 5000 км для защиты МБР, позволяющая перемещать ракеты и их подземное хранение.
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