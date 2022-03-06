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Жителей Тюменской области предостерегли от участия в незаконных акциях

Жителей Тюменской области предостерегли от участия в незаконных акциях

Инфоцентр правительства Тюменской области распространил памятку авторства Следственного комитета РФ, в которой сказано, какое наказание ждет гражданина, если он участвует в незаконных «акциях», связанных с большим количеством народа и насилием.

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