Жителей Тюменской области предостерегли от участия в незаконных акциях

Инфоцентр правительства Тюменской области распространил памятку авторства Следственного комитета РФ, в которой сказано, какое наказание ждет гражданина, если он участвует в незаконных «акциях», связанных с большим количеством народа и насилием.
Инфоцентр правительства Тюменской области распространил памятку авторства Следственного комитета РФ, в которой сказано, какое наказание ждет гражданина, если он участвует в незаконных «акциях», связанных с большим количеством народа и насилием.
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