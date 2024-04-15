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Вопрос психологу: «Как справиться с сильным стрессом? После пережитого шока плохо сплю»

Вопрос психологу: «Как справиться с сильным стрессом? После пережитого шока плохо сплю»

Пережила очень неприятную ситуацию: близкий человек получил серьезную травму по собственной вине. Я видела, как это было, последствия ее, кровь, вызывала скорую, помогала, потом делала уборку… Прошло уже несколько дней, но я не могу спать.

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