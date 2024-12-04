Фото: rbc.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поделился своими мнениями о судьбах лидеров нескольких стран, включая Францию, Грузию, Южную Корею и Украину, в своем Telegram-канале.
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