Джеорджеску призвал румын выйти на второй тур выборов вопреки решению КС

Призыв к жителям страны выйти на избирательные участки, несмотря на решение Конституционного суда (КС) об отмене результатов первого тура выборов сделал победивший в первом туре кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску 7 декабря в эфире телеканала Realitatea.