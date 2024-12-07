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  • Людмила ивановна
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Джеорджеску призвал румын выйти на второй тур выборов вопреки решению КС

Джеорджеску призвал румын выйти на второй тур выборов вопреки решению КС

Призыв к жителям страны выйти на избирательные участки, несмотря на решение Конституционного суда (КС) об отмене результатов первого тура выборов сделал победивший в первом туре кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску 7 декабря в эфире телеканала Realitatea.

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