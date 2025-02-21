🛠 Противочумную станцию продолжают строить в Симферополе Работы по строительству объекта проконтролировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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🛠 Противочумную станцию продолжают строить в Симферополе Работы по строительству объекта проконтролировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.