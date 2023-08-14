Позитив для оптимистов

3 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Сорокин
    Неужели. эту скотобазу прекратят показывать по ТВ??? Что она вообще делает в России??? Пусть едет домой и там повеств...Реальный срок: ка...
  • Ирина
    Давно нужно было ее выгнать сраной метлой с ТВ России.Реальный срок: ка...
  • Сергей Медведев
    Слава Богу,эта хамоватая особа перестанет мелькать в студиях ТВ "Останкино".Ни одна страна мира не стала бы терпеть т...Реальный срок: ка...

Участники СВО и эксперты обратилась к властям с призывом "остановить преступную деятельность частных клиник"

Участники СВО и эксперты обратилась к властям с призывом "остановить преступную деятельность частных клиник"

ФОТО: SAKAN.P/SHUTTERSTОСK.СОM ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ: БОЙЦЫ СПЕЦОПЕРАЦИИ РАССКАЗАЛИ О ГЛАВНОЙ ПОМОЩИ ВРАГУ В РУССКОМ ТЫЛУ Участники СВО и эксперты обратилась к властям с призывом "остановить преступную деятельность частных клиник".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх