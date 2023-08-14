ФОТО: SAKAN.P/SHUTTERSTОСK.СОM ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ: БОЙЦЫ СПЕЦОПЕРАЦИИ РАССКАЗАЛИ О ГЛАВНОЙ ПОМОЩИ ВРАГУ В РУССКОМ ТЫЛУ Участники СВО и эксперты обратилась к властям с призывом "остановить преступную деятельность частных клиник".
ФОТО: SAKAN.P/SHUTTERSTОСK.СОM ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ: БОЙЦЫ СПЕЦОПЕРАЦИИ РАССКАЗАЛИ О ГЛАВНОЙ ПОМОЩИ ВРАГУ В РУССКОМ ТЫЛУ Участники СВО и эксперты обратилась к властям с призывом "остановить преступную деятельность частных клиник".
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