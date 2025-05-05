Редкоземельное изнасилование Украины — как это презентуют, и как будет в реальности

США получили право первой ночи с украинскими недрами. Китаю и России это может не понравиться Многие с нетерпением ждут долгожданной договоренности России и США по поводу окончания конфликта на Украине.
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