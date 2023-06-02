Британия видит угрозу в развитии отношений России со странами Африки: МИД РФ

ЛОНДОН (ИА Реалист). Турне главы МИД РФ Сергея Лаврова по странам Африки вызывает в Великобритании неподдельный и совершенно естественный интерес, поскольку в Лондоне никак не могут свыкнуться с мыслью, что Москву попросту нельзя изолировать.