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Британия видит угрозу в развитии отношений России со странами Африки: МИД РФ

Британия видит угрозу в развитии отношений России со странами Африки: МИД РФ

ЛОНДОН (ИА Реалист). Турне главы МИД РФ Сергея Лаврова по странам Африки вызывает в Великобритании неподдельный и совершенно естественный интерес, поскольку в Лондоне никак не могут свыкнуться с мыслью, что Москву попросту нельзя изолировать.

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