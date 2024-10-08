В сети показали, как в реальности выглядят актеры ремейка Silent Hill 2 — Джеймс, М...

В сети показали, как в реальности выглядят актеры ремейка Silent Hill 2 — Джеймс, Мария, Эдди и не толькоАвтор YouTube-канала Dan Allen Gaming опубликовал видео, на котором показал всех актеров, озвучивших главных персонажей в ремейке Silent Hill 2.
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