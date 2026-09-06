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МОСИНФОРМ

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Детеныши среднеазиатской кобры впервые за несколько десятилетий вылупились в Московском зоопарке

Детеныши среднеазиатской кобры впервые за несколько десятилетий вылупились в Московском зоопарке

Три детеныша среднеазиатской, или переднеазиатской, кобры появились в Московском зоопарке, подведомственном столичному Департаменту культуры.

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