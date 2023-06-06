Бои в зоне СВО, ситуация в Бишкеке и аэропорт в Тбилиси: что произошло в РФ и в мире за сутки Владислав ВислБоевые действия на Донецком направлении, неприятная ситуация в Бишкеке, Бельгия проверяет информацию об использовании своего оружия на территории РФ, а в Тбилиси собрались строить новый аэропорт — что произошло за последние 24 часа в России и в мире, читайте материале pronedra.
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