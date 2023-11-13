Мантуров заявил об интересе зарубежных заказчиков к истребителю Checkmate

Global Look Press/PJSC UAC Зарубежные заказчики проявили интерес к российскому легкому истребителю пятого поколения Checkmate, в проект внесли коррективы с учетом их пожеланий, заявил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров.
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