Диетолог Гинзбург: любители есть творожную массу рискуют получить диабет

Сладкая творожная масса может быть опасна для здоровья. В отличие от обычного творога с качественным белком, полезными молочнокислыми бактериями и кальцием, в массе много сахара и жиров, объяснил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
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