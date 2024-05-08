Диетолог Гинзбург: любители есть творожную массу рискуют получить диабет

Сладкая творожная масса может быть опасна для здоровья. В отличие от обычного творога с качественным белком, полезными молочнокислыми бактериями и кальцием, в массе много сахара и жиров, объяснил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.