Хочется надеяться, что процесс пошел. Медленно, с огромным запозданием, когда кажется, что время уже безвозвратно упущено, но все же - пошел.
Приморье против мигрантов создало отряд "Тигр" - из бойцов СВО. Подмосковье зашевелилось
Комментарии
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Александр Лагуткин
Не дешевле закрыть границы и ввести визовый режим? Для работы въезд по временной рабочей визе по заявке конкретного работодателя с отдыхом в закрытых вахтовых поселках без права выхода из них. Срок не более 90 дней. Нелегалов выявлять и депротировать с запретом въезда в Россию. По окончании рабочей вахты - расчет и под присмотром на самолет и домой, до следующей вахты. Финансовую и уголовную ответственность за ввезенного раотника несёт работдатель. За нарушения режима, порядка или закона, - немедленная депортация с пожизненным запретом на посещение России. Законодательно ввести временный мораторий на предоставление гражданства азиатам. И никаких родственников сюда! Иначе эта многомиллионная армия потенциальных боевиков ИГИЛ обойдется стране во многие тысячи загубленных жизней, дестабилизацию обстановки и угрозу самому существования государства. Для уже купивших гражданство, при нарушении закона, - гражданства лишать вместе с близкими родственниками. И всю семью немедленно депортировать без права въезда в будущем.
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1 д.
Александр Лагуткин
Росгвардия создавалась для разгона протестных демонстраций недовольных и охраны закрытых поселков элиты. Росгвардия порядка 300 тысяч. В полиции нехватка в 150 тысяч человек. Может вполовину сократить первых и за счет съэкономленных средств реанимировать полицию?
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1 д.
Boris Max
Зачистку надо сделать, а визовый режим не помеха...
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21 час.
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