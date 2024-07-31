СССР-Россия
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СССР-Россия

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  • Александр Лагуткин
    Это радует.   Кобылаш настоящий герой и опытный воин. И награды у него настоящие. Это вам не ивановы-цаликовы  и проч...Назначение генера...
  • Boris Max
    Зачистку надо сделать, а визовый режим не помеха...Приморье против м...
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Приморье против мигрантов создало отряд "Тигр" - из бойцов СВО. Подмосковье зашевелилось

Приморье против мигрантов создало отряд "Тигр" - из бойцов СВО. Подмосковье зашевелилось

Хочется надеяться, что процесс пошел. Медленно, с огромным запозданием, когда кажется, что время уже безвозвратно упущено, но все же - пошел.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Не дешевле закрыть границы и ввести визовый режим?  Для работы  въезд по временной рабочей визе по заявке конкретного работодателя с  отдыхом в закрытых вахтовых поселках без права выхода из них. Срок не более 90 дней. Нелегалов выявлять и депротировать с запретом въезда в Россию. По окончании рабочей вахты - расчет и под присмотром на самолет и домой, до следующей вахты. Финансовую и уголовную ответственность за ввезенного раотника несёт работдатель.  За нарушения режима, порядка или закона, - немедленная депортация с пожизненным запретом на посещение России.  Законодательно ввести временный мораторий на предоставление гражданства азиатам. И никаких родственников сюда!  Иначе эта многомиллионная армия потенциальных боевиков ИГИЛ обойдется стране во многие  тысячи загубленных жизней, дестабилизацию обстановки и угрозу самому существования государства.  Для уже купивших гражданство, при нарушении закона, -  гражданства лишать вместе с близкими родственниками. И всю семью немедленно депортировать  без права въезда в будущем.
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1 д.
Александр Лагуткин
Росгвардия создавалась для разгона протестных демонстраций недовольных и охраны закрытых  поселков элиты.   Росгвардия порядка 300 тысяч.  В полиции нехватка в 150 тысяч человек. Может вполовину сократить первых и за счет съэкономленных средств реанимировать полицию?
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1 д.
Boris Max
Зачистку надо сделать, а визовый режим не помеха...
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21 час.

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