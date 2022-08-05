На переговорах Путина и Эрдогана приняты важные решения, заявил Новак

СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. На переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана были достигнуты очень важные решения, они выводят экономические отношения РФ и Турции на новый уровень, сообщил вице-премьер Александр Новак.