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Нижегородская правда

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Более 8 млрд рублей дополнительно направят на продление сормовской линии метро

Более 8 млрд рублей дополнительно направят на продление сормовской линии метро

На 8,4 млрд рублей вырастут доходы в бюджет Нижнего Новгорода в 2026 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

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