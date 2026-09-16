Более 8 млрд рублей дополнительно направят на продление сормовской линии метро

На 8,4 млрд рублей вырастут доходы в бюджет Нижнего Новгорода в 2026 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.
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