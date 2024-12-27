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Царьград

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РИА: норвежское судно отказалось спасать русских моряков сухогруза «Урса Майор»

РИА: норвежское судно отказалось спасать русских моряков сухогруза «Урса Майор»

Русских моряков с потерпевшего крушения сухогруза «Урса Майор» отказалась спасать судно, идущее под норвежском флагом.

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Комментарии
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Амара Карпова
Земля то круглая! Закон бумеранга никто не отменил!!!
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