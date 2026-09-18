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Владимирские новости

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Росстат сообщил цены на топливо во Владимирской области

Росстат сообщил цены на топливо во Владимирской области

Средние цены на бензин и дизель во Владимирской области за неделю почти не изменились, подорожание составило менее 1 рубля за литр.

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