ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Какого "мира",а где Запад Украину к себе приберет?Запад ужесточает ...
  • Людмила
    Не зажигайте фейерверк! Хотите, просто так купите И в шкаф его на самый верх Для Дня Победы отложите… Не зажигайте фе...Мэр Рязани пообещ...
  • Александр Харченко
    Скоро там все будет мусор, возвращаемся к истокамNYT сообщила о па...

Око за око: как хищение российских резервов отразится на ЕС

Око за око: как хищение российских резервов отразится на ЕС

Евросоюз и США кредитуют Украину за счет полученных от замороженных активов РФ доходов. Помимо этого, в планах есть и конфискация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Давайте у европейцев отнимать деньги и африканцам их передавать?
Ответить
13 час.
Eduard
С Европой вообще вести торговлю нельзя,они могут деньги не заплатить,опять их украв у кого-то!
Ответить
13 час.
Eduard
Не суды на десять лет,а война с Европой нужна,выпустить кишки зажратым европейцам.Напомнить им как живут в трущобах !
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх