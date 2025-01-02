Евросоюз и США кредитуют Украину за счет полученных от замороженных активов РФ доходов. Помимо этого, в планах есть и конфискация.
Око за око: как хищение российских резервов отразится на ЕС
Комментарии
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Eduard
Давайте у европейцев отнимать деньги и африканцам их передавать?
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13 час.
Eduard
С Европой вообще вести торговлю нельзя,они могут деньги не заплатить,опять их украв у кого-то!
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13 час.
Eduard
Не суды на десять лет,а война с Европой нужна,выпустить кишки зажратым европейцам.Напомнить им как живут в трущобах !
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13 час.
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