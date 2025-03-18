В Белгородской области служебный автобус наехал на взрывное устройство

В Краснояружском районе Белгородской области служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В результате инцидента пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
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