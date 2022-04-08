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Петербург получит 313,7 млн руб из федбюджета на меры по сохранению занятости

Петербург получит 313,7 млн руб из федбюджета на меры по сохранению занятости

Петербург получит из федерального бюджета субсидии в объеме 313,7 млн рублей на дополнительные меры по сохранению занятости, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

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