Регионы России

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Перов
    Что-то как-то не очень, импортозамещение всё только дороже стало.Алексей Текслер: ...
  • Дмитрий Фактурович
    Гоните эту гниду из президентов. Более дерьмового президента у Франции еще не было. Олланд был тюфяк, а этот мразь ко...Выборы во Франции...
  • Александр
    Хотя бы детям не врали про "пользу санкций". Но ..ЕдРисня рулит!.Российским школьн...

Петербург получит 314 млн руб из федбюджета на меры по сохранению занятости

Петербург получит 314 млн руб из федбюджета на меры по сохранению занятости

Петербург получит из федерального бюджета субсидии в объеме 313,7 млн рублей на дополнительные меры по сохранению занятости, сообщает пресс-служба администрация губернатора города.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх