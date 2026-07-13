Как ученые раскрыли загадку смерти Медичи?

Долгое время публика считала, что Франческо и Джованни Медичи, одни из самых влиятельных представителей легендарной европейской семьи, были отравлены кем-то из родственников — настолько внезапными и скоротечными были их смерти.
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