Глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир. Иллюстрация: focus.de Россия якобы несёт ответственность за чрезмерной вылов и «драматическое» сокращение запасов рыбы в Балтийском море.
Ни рыба ни мясо: Берлин обвинил Россию в сокращении запасов рыбы в Балтике
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
А кто взорвал северный поток в районе острова,где захоронены ядовитые вещества времён Великой Отечественной войны.Сейчас Балтика- это ядохимикат и ловить там нельзя ничего.Спасибо говорите вашим хозяевам-штатам и исполнителям-норвежцам...
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13 час.
Ли
Людмила ивановна
Когда Гольфстрим остановится в этом тоже обвинят Россию.
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12 час.
Сергей
Скоро оздемир - капут!!!
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8 час.
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