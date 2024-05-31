Почти 600 тысяч детей проживает в Нижегородской области

590 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет проживает в Нижегородской области в 2024 году. Это 19% от всего населения региона, сообщает Нижегородстат в преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня.
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