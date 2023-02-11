В Совфеде оценили разную реакцию лидеров ЕС на визит Зеленского

Полного единства в отношении поддержки Украины среди руководителей стран — членов Евросоюза нет, об этом свидетельствует разная реакция глав государств в отношении поездки украинского лидера Владимира Зеленского на прошедший саммит в Брюсселе.
Полного единства в отношении поддержки Украины среди руководителей стран — членов Евросоюза нет, об этом свидетельствует разная реакция глав государств в отношении поездки украинского лидера Владимира Зеленского на прошедший саммит в Брюсселе.
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