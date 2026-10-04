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Лев Лазарев после Гран-при ISU: «Появились друзья из абсолютно разных стран. Мы не были знакомы, но они все меня знали, как оказалось»

Двукратный чемпион России среди юниоров Лев Лазарев  сравнил атмосферу на турнирах в стране и на международной арене.

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