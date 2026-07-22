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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Педагог: ИИ не должен заменять ребенку самостоятельную интеллектуальную работу

Педагог: ИИ не должен заменять ребенку самостоятельную интеллектуальную работу

Ценность обучения — не в готовом ответе, а в пройденном пути: анализе условий, сопоставлении вариантов, проверке гипотез и выводе Сегодняшняя проблема не в искусственном интеллекте, а в том, как некоторые дети начинают полагаться на него как на источник готовых решений, отметила в интервью RT педагог Екатерина Богомолова-Чепко.

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