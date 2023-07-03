Суд Татарстана оставил в СИЗО обвиняемого во взятке 5 млн налоговика

Обвиненный в получении взятки 5 млн рублей Ильнур Гилазиев останется в СИЗО минимум до 5 августа. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана, рассмотрев жалобу защиты на арест главного налогового инспектора отдела камеральных проверок ИФНС №14.