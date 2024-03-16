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Живая Кубань

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  • irina bugrova
    И эти люди получают за свою "работу" огромные зарплаты. Все до поры до времени. А если в этой машине заложена взрывча...Чиновники в Красн...
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На Кубани вновь открылись избирательные участки на выборах президента РФ

На Кубани вновь открылись избирательные участки на выборах президента РФ

На Кубани вновь открылись избирательные участки на выборах президента РФСегодня, 16 марта 2024 года, в 8:00 вновь открылись избирательные участки – голосование на выборах Президента Российской Федерации продолжается.

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