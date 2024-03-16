На Кубани вновь открылись избирательные участки на выборах президента РФ

На Кубани вновь открылись избирательные участки на выборах президента РФСегодня, 16 марта 2024 года, в 8:00 вновь открылись избирательные участки – голосование на выборах Президента Российской Федерации продолжается.
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