Депутат Четырбок потребовал завести дело после убийств кошек в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок обратился в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело после сообщения жительницы Кировского района о найденных на бульваре Новаторов искалеченных кошках.
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