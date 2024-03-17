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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диего Симеоне: «Барса» сыграла убедительно, превосходила нас. «Атлетико» отдал все силы в матче с «Интером», мне не в чем упрекнуть игроков»

«Они нас превосходили, решительнее действовали в первых голевых моментах. У нас мог забить Барриос, потом Мората мог сделать счет 1:1.

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