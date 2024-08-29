Эксперт ВШЭ Сокольщик рассказал, что в недружественных странах российские активы ищут специальные группы

С начала специальной военной операции поиском оснований для введения санкций занимаются рабочие группы при иностранных правительствах, а также небольшие частные организации, активно сотрудничающие с государственными структурами недружественных стран.
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