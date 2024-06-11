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Путин включил Белоусова и Дюмина в совет по обеспечению потребностей ВС России

Путин включил Белоусова и Дюмина в совет по обеспечению потребностей ВС России

Глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президент и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов вошли в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ и других войск.

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