Путин включил Белоусова и Дюмина в совет по обеспечению потребностей ВС России

Глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президент и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов вошли в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ и других войск.