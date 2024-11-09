Смерть белки помогла Трампу победить, заявил хозяин грызуна

Американский фермер по имени Марк Лонго - хозяин белки Арахис, которую изъяли и умертвили власти Нью-Йорка накануне выборов в США, - заявил, что Арахис мог помочь Дональду Трампу выиграть, передает РИА Новости .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии