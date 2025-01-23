Эколог Безруков предложил поменять анализ погоды в Челябинске для отмены уроков

К анализу погоды для отмены занятий в Челябинске необходимо подходить более тщательно. С таким предложением выступил бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, сообщил портал 74.
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