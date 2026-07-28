🚰 28 июля часть Крыма осталась без воды из-за аварий на электросетях Как сообщили в предприятии «Вода Крыма», подача воды ограничена в следующих городах и районах: 🔵Алушта (до 17:00): ул.
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🚰 28 июля часть Крыма осталась без воды из-за аварий на электросетях Как сообщили в предприятии «Вода Крыма», подача воды ограничена в следующих городах и районах: 🔵Алушта (до 17:00): ул.