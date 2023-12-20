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NBC: Си Цзиньпин сообщил Байдену о планах воссоединить Тайвань с КНР

NBC: Си Цзиньпин сообщил Байдену о планах воссоединить Тайвань с КНР

Руководитель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках рабочей поездки на территорию Соединённых Штатов Америки поделился с главой государства Джозефом Байдном сведениями о том, что он собирается добиться присоединения Тайваня к КНР.

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