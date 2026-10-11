В Индии вспыхнули протесты в преддверии выборов в законодательные собрания

REUTERS/Priyanshu Singh Индийская столица охвачена масштабными протестами. Акции начались 10 октября и продолжаются до сих пор.
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