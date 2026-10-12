Собянин сообщил о десяти сбитых БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о десяти сбитых БПЛА ВСУ на подлёте к российской столице. «Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву.
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