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Глава МИД Франции Колонна назвала атаку беспилотников на Кремль «странной» и «загадочной»

Глава МИД Франции Колонна назвала атаку беспилотников на Кремль «странной» и «загадочной»

Руководитель французского министерства иностранных дел Катрин Колонна назвала произошедшую некоторое время назад атаку беспилотных летательных аппаратов на Кремль «странной» и «загадочной».

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